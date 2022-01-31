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Победительницу конкурса «Мисс Кузбасс — 2010» Ксению Сапожкову убили в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Победительницу конкурса «Мисс Кузбасс — 2010» Ксению Сапожкову убили в Москве
Фото: МВД

В Москве убили победительницу конкурса красоты «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксению Сапожкову. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Главным подозреваемым по данному делу является супруг убитой — Александр Попов, который 11 января заявил о пропаже жены. В тот день он рассказал следователям, что Сапожкова улетела в ОАЭ и перестала выходить на связь.

Однако через некоторое время мужчина признался, что сам убил возлюбленную, расчленил ее тело, привязал к нему камни и выбросил в реку Десну. На место выехали водолазы, а Попов вновь стал все отрицать, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ (согласно статье, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников — прим. «ВМ»).

Позже следователи выяснили, что Сапожкова не улетала за границу со дня пропажи, а посты в социальных сетях от ее имени публиковал сам Попов. Он также отправил их общую с Ксенией дочь к родственникам в Новокузнецк, объяснив это тем, что на воспитание ребенка у него нет времени.

Правоохранители арестовали предполагаемого убийцу (Попова) на два месяца.

В понедельник, 24 января, правоохранительные органы раскрыли жестокое тройное убийство семьи в Омской области. В столь страшном преступлении подозревают подростков — 14-летнюю девушку и ее 17-летнего молодого человека. Причем девушка является родственницей погибших и заказчиком преступления. «Вечерняя Москва» собрала всю основную информацию о происшествии.

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