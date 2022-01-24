Отчим, нож и первая любовь: что известно о жестоком убийстве семьи в Омской области

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В понедельник, 24 января, правоохранительные органы раскрыли жестокое тройное убийство семьи в Омской области. В столь страшном преступлении подозревают подростков — 14-летнюю девушку и ее 17-летнего молодого человека. Причем девушка является родственницей погибших и заказчиком преступления. «Вечерняя Москва» собрала всю основную информацию о происшествии.

«Спасите! Маму режут!»

Ночью 22 января в одном из домов села Юрьевка (120 километров от Омска — прим. «ВМ») убили трех членов одной семьи: 38-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и 10-летнюю девочку-инвалида. В качестве орудия преступления убийца использовал штык-нож: на телах его жертв были характерные ранения.

Почти сразу о произошедшем стало известно жителям села. Ночью из дома, где произошло убийство, смогли спастись 14-летняя школьница и ее шестилетний брат — дети погибшей женщины.

По словам соседа, девочка-подросток кричала: «Спасите! Маму режут!». После этого на улицу выбежали взрослые. Один из соседей зашел в дом, а после вызвал полицию.

Видео: СК РФ

В беседе с правоохранителями школьница рассказала, что к ним в дом ворвался мужчина с бородой, который не был знаком с ее родителями. С ее слов составили фоторобот предполагаемого преступника. В течение полутора суток следователи разыскивали подходящего под описание мужчину.

Убийство по расчету

Вскоре правоохранители поняли, что описавшая им преступника девушка «скрывает известные ей обстоятельства убийства родственников». Школьницу повторно допросили. Выяснилось, что она сама подготовила убийство своей семьи, подговорив пойти на преступление своего 17-летнего бойфренда. В условленное время девочка открыла дверь своему возлюбленному, который заранее взял у знакомого штык-нож для забоя скота. Он зашел в дом и убил ее отчима, мать и сестру-инвалида.

По версии следствия, девушка решила избавиться от родителей из-за того, что они не одобряли ее отношений с парнем, убийство больной ДЦП сестры избавляло ее от необходимости ухаживать за ней.

Влюбленная пара рассчитала все — от времени совершения преступления до показаний полиции.

— На допросах подростки сознались в содеянном. 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся в ходе проверки показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства — и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства, — говорится в сообщении СК.

В понедельник вечером, 24 января, суд отправил на два месяца в СИЗО 14-летнюю девочку и ее 17-летнего друга. В пресс-службе СК РФ по региону отметили, что на такой шаг следствие и суд пошли также из-за особо тяжкого преступления, «вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости».

Видео: СК РФ

По данным СМИ, на теле отчима насчитали около 24 ножевых, у матери и девочки — по семь.

Мотивы преступления и промежуточные итоги

Примечательно, что за убийство с отягчающими обстоятельствами УК РФ предусматривается наказание сроком от 8 до 20 лет. С учетом того, что подросткам еще не исполнилось 18 лет, им могут дать не больше 10 лет.

Оправдывая свои действия, на допросе школьница заявила, что преступление она задумала из-за того, что отчим якобы к ней приставал. Изначально они с парнем планировали убить только его и мать, а после убийства расчленить их тела и спрятать. Однако сестра-инвалид стала случайным свидетелем преступления — по этой причине решено было убить и ее.

Одна из знакомых погибших супругов полагает, что домогательства со стороны отчима — выдумка школьницы. По ее словам, родители не одобряли отношения дочери с 17-летним молодым человеком. В какой-то момент они даже пригрозили парню тюрьмой «за совращение малолетних». Но для школьницы он был первой любовью.

Знакомая также рассказала, что школьница сразу приняла отчима в штыки. Она была обижена на свою маму за уход от предыдущего отчима, а про своего настоящего отца и вовсе ничего не знала. К членам своей семьи 14-летняя девушка также относилась по-разному. Брата она любила, к страдающей ДЦП сестре — ревновала.

По данным СМИ, шестилетний мальчик, который лишился мамы и двух старших сестер, сейчас находится с родственниками. В ближайшее время ребенка должен забрать в свою семью родной отец.