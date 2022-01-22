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Супругов и их десятилетнюю дочь убили в Омской области

Георгий Соланович

Происшествия
Супругов и их десятилетнюю дочь убили в Омской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уголовное дело возбудили по факту убийства семьи из трех человек в Омской области. Информация об этом появилась на сайте СК РФ по региону.

Уточняется, что утром 22 января в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли три тела: 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и 10-летней девочки. У них были обнаружены ножевые ранения.

Расследование дела взяла на особый контроль прокуратура Омской области, на место выехал заместитель прокурора региона Андрей Хамошин, передает РИА Новости. 14-летняя девочка и ее 6-летний брат также находились в доме в момент совершения преступления, однако спаслись, убежав к соседям.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты с применением криминалистической техники осматривают место происшествия... Проводятся допросы односельчан, необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, — говорится на сайте СК по Омской области.

22 января стало известно о том, что мужчина в Башкирии забил до смерти двухлетнего сына из ревности к жене. Следователи выяснили, что мужчина заподозрил в неверности свою супругу, усомнившись в отцовстве воспитываемого мальчика.

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