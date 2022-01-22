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Мужчина в Башкирии забил до смерти двухлетнего сына из ревности к жене

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчина в Башкирии забил до смерти двухлетнего сына из ревности к жене
Фото: gov.spb.ru

Житель Башкирии жестоко убил двухлетнего сына, приревновав жену. Трагедия произошла в Аургазинском районе весной 2021 года. Об этом сообщается в пятницу, 21 января, на сайте СУ СК по республике.

Следователи выяснили, что мужчина заподозрил в неверности свою супругу, усомнившись в отцовстве воспитываемого мальчика. Во время ссоры с женой житель Башкирии начал вести себя агрессивно и по отношению к ребенку, с силой толкнув плачущего малыша. Он ударился головой о косяк двери, после чего отец избил его руками и пультом от телевизора и ударил со всей силы об пол.

Пострадавший мальчик умер от полученных травм. Мужчина сбежал с места преступления, но его оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Вину в убийстве он не признает.

Житель Нижнего Новгорода сбросил молодую жену с четвертого этажа. По данным следствия, в ночь с 17 на 18 января в ходе семейного конфликта 54-летний нижегородец выбросил с балкона квартиры на улице Надежды Сусловой свою 23-летнюю сожительницу.

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