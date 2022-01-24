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Убил по просьбе девочки: Следком восстановил картину страшного убийства семьи в Омской области

Илья Ашуров

Происшествия
Убил по просьбе девочки: Следком восстановил картину страшного убийства семьи в Омской области
Фото: СК РФ

Убийство своей семьи «заказала» 14-летняя школьница, которая подговорила своего молодого человека «избавиться» от ее отчима, матери и сестры-инвалида. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

По версии следствия, девушка решила убить родителей из-за того, что они не одобряли ее отношений с 17-летним парнем, и сестру, так как не хотела за ней ухаживать. После этого она убедила возлюбленного совершить преступление.

Ночью 22 января он зашел в дом и зарезал ее отчима, мать и страдающую ДЦП 10-летнюю сестру. После этого парень скрылся с места убийства.

Убил по просьбе девочки: Следком восстановил картину страшного убийства семьи в Омской области Фото: СКР

Школьница взяла своего шестилетнего брата и пошла к соседям. Там она рассказала, что к ним в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил ее семью. Приехавшим на вызов сотрудникам полиции она предоставила ложные сведения о внешности предполагаемого преступника.

Впоследствии правоохранители выяснили, как все произошло на самом деле. Школьница и ее возлюбленный были задержаны.

— На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства — и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства, — говорится в сообщении СК.

Также ведомство опубликовало видео с места преступления.

Видео: СКР

Жестокое убийство семьи в Омской области

Утром 22 января в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли три тела: 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и 10-летней девочки. У них были обнаружены ножевые ранения.

Расследование дела взяла на особый контроль прокуратура Омской области, на место выезжал заместитель прокурора региона Андрей Хамошин. 14-летняя девочка и ее 6-летний брат также находились в доме в момент совершения преступления, однако спаслись, убежав к соседям.

По факту убийства трех человек было возбуждено уголовное дело.

Также Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства.

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