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Появилось видео с места убийства супругов и ребенка в Омской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появилось видео с места убийства супругов и ребенка в Омской области
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет опубликовали видео с места жестокого убийства супружеской пары из села Юрьевка Павлоградского района Омской области и их 10-летней маленькой дочери.

Судя по кадрам, можно сделать предположение, что неизвестный с ножом напал на жильцов внезапно, когда они еще спали.

38-летний мужчина был убит сразу после того, как он подскочил с постели. Его 35-летняя жена смогла добежать до сеней, где ее настиг убийца. После этого преступник расправился с десятилетней девочкой, которая, по данным Пятого канала, была инвалидом детства.

Представитель регионального Следственного комитета Лариса Болдинова уточнила, что семья характеризовалась положительно. Глава семейства работал на местном сельхозпредприятии.

Убийцу разыскивают.

До этого сообщалось, что по факту убийства семьи из трех человек в Омской области возбуждено уголовное дело.

Утром 22 января в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли три тела: 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и 10-летней девочки. У них были обнаружены ножевые ранения.

Расследование дела взяла на особый контроль прокуратура Омской области, на место выехал заместитель прокурора региона Андрей Хамошин. 14-летняя девочка и ее 6-летний брат также находились в доме в момент совершения преступления, однако спаслись, убежав к соседям.

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