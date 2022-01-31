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Подруга убитой «Мисс Кузбасс» раскрыла подробности отношений модели с мужем

Полина Долганова

Происшествия
Подруга убитой «Мисс Кузбасс» раскрыла подробности отношений модели с мужем
Фото: Pexels

Подруга убитой победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксении Сапожковой рассказала об отношениях модели с мужем. На данный момент супруг убитой является главным подозреваемым по данному делу.

— Последний раз я ей писала — поздравила ее с днем рождения, у нее 3 сентября день рождения. И мне показалось странным, что она не прочитала, не ответила. Месяц, два, три прошло, — рассказала подруга Сапожковой в разговоре с РЕН ТВ.

По ее словам, позже она узнала о смерти модели.

— У них настолько любовь, судя по Instagram, она ему читала стихи. Я бы никогда не подумала, что такое произойдет, — добавила девушка.

Убийство «Мисс Кузбасс» Ксении Сапожковой

В Москве убили «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксению Сапожкову.

Главным подозреваемым по данному делу является супруг убитой Александр Попов, который 11 января заявил о пропаже жены. В тот день он рассказал следователям, что Сапожкова улетела в ОАЭ и перестала выходить на связь. Однако через некоторое время мужчина признался, что сам убил возлюбленную, расчленил ее тело, привязал к нему камни и выбросил в реку Десну. На место выехали водолазы, а Попов вновь стал все отрицать.

Позже следователи выяснили, что Сапожкова не улетала за границу со дня пропажи, а посты в социальных сетях от ее имени публиковал сам Попов.

Правоохранители арестовали предполагаемого убийцу на два месяца.

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