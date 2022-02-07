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Муж «Мисс Кузбасс», обвиняемый в ее убийстве, показал, как избавился от тела

Василий Плиткин

Происшествия
Муж «Мисс Кузбасс», обвиняемый в ее убийстве, показал, как избавился от тела
Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео, на котором подозреваемый в убийстве «Мисс Кузбасс» Александр Попов признал вину и показал, где спрятал тело. Напомним, 4 февраля Попов признался в убийстве жены, тело женщины нашли в лесу в Новой Москве.

На допросе мужчина заявил, что привез тело в лес, затем пошел к машине, взял лопату и начал копать.

— Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать, — спокойно рассказывает Попов.

Видео: СК по Москве

Убийство «Мисс Кузбасс» Ксении Сапожковой

В Москве убили «Мисс Кузбасс» 2010 года Ксению Сапожкову.

Главным подозреваемым по данному делу является супруг убитой Александр Попов, который 11 января заявил о пропаже жены. В тот день он рассказал следователям, что Сапожкова улетела в ОАЭ и перестала выходить на связь. Однако через некоторое время мужчина признался, что сам убил возлюбленную, расчленил ее тело, привязал к нему камни и выбросил в реку Десну. На место выехали водолазы, а Попов вновь стал все отрицать.

Позже следователи выяснили, что Сапожкова не улетала за границу со дня пропажи, а посты в социальных сетях от ее имени публиковал сам Попов.

Правоохранители арестовали предполагаемого убийцу на два месяца.

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