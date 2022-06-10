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Что известно о задержании экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Елена Самойлова
Происшествия
Что известно о задержании экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В пятницу, 10 июня, общественного деятеля и экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя задержали по подозрению в хищении 900 миллионов рублей из государственного бюджета. В этой истории поражает не только количество якобы украденных денег, но и ее неоднозначность. Так, по словам пресс-секретаря Красноярского краевого суда, сейчас Митволь находится в СИЗО. Однако помощника Митволя утверждает, что мужчина находится во Внукове. Его остановили на таможне из-за проблем с документами. Кто такой Олег Митволь, как он связан с красноярской подземкой и почему его задержали — в материале «Вечерней Москвы».

Митволь Шредингера

Утром 10 июня Митволь планировал вылететь из страны на отдых к морю, однако отправился в следственный изолятор. Новость о его задержании мгновенно захватила новостные ленты. Помощница политика также довольно быстро прокомментировала ситуацию. Ассистентка заявила, что обвинения в хищении — это непроверенная информация, задержание — просто «временная заминка», и ее начальника ждет только перенос рейса.

Однако вскоре суд Красноярска вынес решение о заключении Митволя под стражу.

Борьба с Пугачевой и «Домом-2»

Олег Митволь давно находится в российском медиаполе: с 2004 по 2009 год он занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и был известен железной хваткой в отношении нарушителей природоохранного законодательства.

За годы активной деятельности на посту политик успел стать участником нескольких громких дел.

Например, летом 2004 года начался конфликт Митволя с певицей Аллой Пугачевой. В Росприроднадзоре заявили, что баня артистки построена в водоохранной зоне Истринского водохранилища. Пугачеву обязали перенести постройку.

Затем он выступил с рядом заявлений касательно крупных строек в столице. По его словам, их нужно было останавливать, поскольку те не имели положительного заключения государственной экологической экспертизы. В частности, под горячую руку попали «Москва-Сити» и жилые комплексы «Алые паруса».

Также по инициативе Митволя были организованы проверки о незаконных застройках мемориала «Мамаев курган» в Волгограде и в ульяновском историко-мемориальном заповеднике «Родина В. И. Ленина».

А в 2005 году Олег Митволь обвинил во множественных нарушениях телекомпанию ТНТ, занимающуюся производством реалити-шоу «Дом 2». Так, на счету компании был сброс фекальных и хозяйственно-бытовых отходов в реку Истра и незаконная вырубка деревьев.

После он неоднократно высказывался о постройках на Байкале, которые вредят экологии; незаконных постройках комплекса зданий Службы внешней разведки около Бутовского лесопарка; прокладке нефтепровода и строительстве нефтеплатформ, которые ведутся без учета сейсмической опасности территории.

О природе и деньгах

После добровольной отставки из Росприроднадзора он стал префектом Северного административного округа Москвы. Но карьера была недолгой, и в 2010 году он ушел с поста.

Незадолго до ухода с должности префекта, в январе 2009 года, Митволь возглавил новое межрегиональное экологическое общественное движение «Зеленая альтернатива», которое продвигало инициативы экологов на муниципальных выборах. А в 2016 году на выборах в Госдуму седьмого созыва Олег Митволь возглавил список российской экологической партии «Зеленые».

В последнее время Митволь являлся председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасТИСИЗ — прим. «ВМ»).

Предприятие должно было реализовать проект строительства метрополитена в городе Красноярск — для этого из государственного бюджет было выделено около 900 миллионов рублей. В хищении этих денег и обвиняют акционера. Он проходит подозреваемым по данному делу с июня текущего года.

К слову, это не первый денежный скандал Митволя. В феврале 2013 года к нему с обысками пришли следователи московской полиции. Тогда мужчину подозревали в причастности к банкротству московского ГУП с многомиллионным ущербом. Обыски проводились в рамках расследования ранее возбужденных уголовных дел и относятся ко времени, когда Митволь был префектом САО.

Сам Митволь тогда заявил, что происходящее связано с его критикой в адрес МВД. Мужчина прокомментировал внешний вид следователя: по его словам, тот носил необоснованно дорогие часы стоимостью несколько десятков тысяч долларов.

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