«Алые паруса» и море проблем: как элитное жилье превратилось в театр трагедий

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино, жилой комплекс Алые Паруса Карта всех событий

В четверг, 26 мая, фасад одного из домов жилого комплекса «Алые паруса» обрушился на северо-западе столицы. Прокуратура организовала проверку по данному факту, но инцидент далеко не первый в скандально известном квартале. «Вечерняя Москва» вспомнила громкие события из жизни комплекса, который буквально разваливается на глазах.

Обломки былой роскоши

Жилой комплекс «Алые паруса» на Авиационной улице — один из самых известных в столице. В нем поражает все: масштабы, инфраструктура, вид на Москву-реку и даже собственный одноименный яхт-клуб. Каждый уголок кричит о роскоши, которая в прямом смысле разваливается на куски.

Так, в четверг, 26 мая, облицовка жилого дома рухнула вниз, прямо на припаркованные автомобили. Спустя некоторое время в столичной прокуратуре заявили, что по данному факту организована проверка.

Представитель ведомства Людмила Нефедова заявила, что будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства по вопросам эксплуатации и обслуживания жилого дома и безопасности оказываемых услуг.

1/6 Фото: Прокуратура Москва 2/6 Фото: Прокуратура Москва 3/6 Фото: Прокуратура Москва 4/6 Фото: Прокуратура Москва 5/6 Фото: Прокуратура Москва 6/6 Фото: Прокуратура Москва

К счастью, на этот раз пострадавших не оказалось. Но это далеко не первый инцидент, который произошел по указанному адресу, — ЖК «Алые паруса» послужил декорациями для целого ряда трагичных историй за последние несколько лет.

Первая жертва

Например, в январе 2016 года в одном из домов комплекса погибла дочь диктора и телеведущего Евгения Кочергина. Ирина Володина упала в шахту лифта вместе с кабиной. Спасатели не могли достать ее тело несколько часов, поскольку женщину после падения с высоты придавило металлическими обломками. Погибшей было всего 36 лет, у нее остались двое детей.

Инцидент вызвал огромный общественный резонанс, а падающие лифты изрядно подпортили репутацию ЖК — разбирательство по данному делу длилось более двух лет.

По его итогам в декабре 2018-го был осужден Дмитрий Плужников — бывший генеральный директор компании «Лифтгарант». Выяснилось, что он возложил обязанности по обслуживанию лифтов в ЖК «Алые паруса» на электромеханика Алексея Белоусова, который не имел достаточной квалификации для выполнения данного вида работ.

Белоусов отвечал за ремонт и техобслуживание лифтов с мая 2015 года по январь 2016 года и проводил работы ненадлежащим образом. Результатом такой деятельности и стало происшествие: пол кабины одного из лифтов сорвался и женщина погибла.

Плужникова осудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначили 2,5 года колонии общего режима. Белоусова суд приговорил к 3,5 года колонии.

Однако спокойной жизни местные обитатели не обрели, поскольку вопросами безопасности управляющая компания так и не занялась. В 2020 году к проблеме с лифтами добавились потопы на паркингах и технических этажах, протекающие фасады и крыши, постоянные аварии канализации и ржавая вода из кранов. Но все жалобы, даже несмотря на широкую огласку в СМИ, остались без ответа.

Убийство на беговой дорожке

В 2021 году вдобавок ко всему прочему произошло еще одно событие — убийство в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе. И это при наличии частной охраны, которую оплачивали владельцы элитных квартир.

12 апреля посетитель спортзала несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину на беговой дорожке. Пострадавший скончался на месте. Позже выяснилось, что жертвой жестокого нападения стал Али Гейдаров — вор в законе по прозвищу Алик Рыжий.

И все это на фоне ЖК «Алые паруса» — шикарного квартала, где стоимость «однушки» начиналась от 30 миллионов рублей. Неудивительно, что на данный момент на продажу выставлены более 70 квартир от собственников, желающих сбежать из «райского места».