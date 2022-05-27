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«Алые паруса» и море проблем: как элитное жилье превратилось в театр трагедий

Елена Самойлова
Происшествия
«Алые паруса» и море проблем: как элитное жилье превратилось в театр трагедий
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино, жилой комплекс Алые Паруса Карта всех событий

В четверг, 26 мая, фасад одного из домов жилого комплекса «Алые паруса» обрушился на северо-западе столицы. Прокуратура организовала проверку по данному факту, но инцидент далеко не первый в скандально известном квартале. «Вечерняя Москва» вспомнила громкие события из жизни комплекса, который буквально разваливается на глазах.

Обломки былой роскоши

Жилой комплекс «Алые паруса» на Авиационной улице — один из самых известных в столице. В нем поражает все: масштабы, инфраструктура, вид на Москву-реку и даже собственный одноименный яхт-клуб. Каждый уголок кричит о роскоши, которая в прямом смысле разваливается на куски.

Так, в четверг, 26 мая, облицовка жилого дома рухнула вниз, прямо на припаркованные автомобили. Спустя некоторое время в столичной прокуратуре заявили, что по данному факту организована проверка.

Представитель ведомства Людмила Нефедова заявила, что будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства по вопросам эксплуатации и обслуживания жилого дома и безопасности оказываемых услуг.

Фото: Прокуратура Москва
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Фото: Прокуратура Москва
Фото: Прокуратура Москва
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Фото: Прокуратура Москва
Фото: Прокуратура Москва
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Фото: Прокуратура Москва
Фото: Прокуратура Москва
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Фото: Прокуратура Москва
Фото: Прокуратура Москва
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Фото: Прокуратура Москва
Фото: Прокуратура Москва
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Фото: Прокуратура Москва

К счастью, на этот раз пострадавших не оказалось. Но это далеко не первый инцидент, который произошел по указанному адресу, — ЖК «Алые паруса» послужил декорациями для целого ряда трагичных историй за последние несколько лет.

Первая жертва

Например, в январе 2016 года в одном из домов комплекса погибла дочь диктора и телеведущего Евгения Кочергина. Ирина Володина упала в шахту лифта вместе с кабиной. Спасатели не могли достать ее тело несколько часов, поскольку женщину после падения с высоты придавило металлическими обломками. Погибшей было всего 36 лет, у нее остались двое детей.

Инцидент вызвал огромный общественный резонанс, а падающие лифты изрядно подпортили репутацию ЖК — разбирательство по данному делу длилось более двух лет.

По его итогам в декабре 2018-го был осужден Дмитрий Плужников — бывший генеральный директор компании «Лифтгарант». Выяснилось, что он возложил обязанности по обслуживанию лифтов в ЖК «Алые паруса» на электромеханика Алексея Белоусова, который не имел достаточной квалификации для выполнения данного вида работ.

Белоусов отвечал за ремонт и техобслуживание лифтов с мая 2015 года по январь 2016 года и проводил работы ненадлежащим образом. Результатом такой деятельности и стало происшествие: пол кабины одного из лифтов сорвался и женщина погибла.

Плужникова осудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначили 2,5 года колонии общего режима. Белоусова суд приговорил к 3,5 года колонии.

Однако спокойной жизни местные обитатели не обрели, поскольку вопросами безопасности управляющая компания так и не занялась. В 2020 году к проблеме с лифтами добавились потопы на паркингах и технических этажах, протекающие фасады и крыши, постоянные аварии канализации и ржавая вода из кранов. Но все жалобы, даже несмотря на широкую огласку в СМИ, остались без ответа.

Убийство на беговой дорожке

В 2021 году вдобавок ко всему прочему произошло еще одно событие — убийство в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе. И это при наличии частной охраны, которую оплачивали владельцы элитных квартир.

12 апреля посетитель спортзала несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину на беговой дорожке. Пострадавший скончался на месте. Позже выяснилось, что жертвой жестокого нападения стал Али Гейдаров — вор в законе по прозвищу Алик Рыжий.

И все это на фоне ЖК «Алые паруса» — шикарного квартала, где стоимость «однушки» начиналась от 30 миллионов рублей. Неудивительно, что на данный момент на продажу выставлены более 70 квартир от собственников, желающих сбежать из «райского места».

Алые паруса Район Щукино Прокуратура
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