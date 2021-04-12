Убийство в фитнес-клубе: как и за что расстреляли криминального авторитета Али Гейдарова

Фото: mosobl.sledcom.ru / ГСУ СК России по Московской области

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино, жилой комплекс Алые Паруса Карта всех событий

В понедельник, 12 апреля, в фитнес-клубе в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице произошло убийство. Следственный комитет Российской Федерации по Москве и МВД России по Москве подтвердили эту информацию. Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, убитым оказался Али Гейдаров, который, возможно, являлся криминальным авторитетом. «Вечерняя Москва» выяснила подробности случившегося.

Днем 12 апреля неизвестный посетитель фитнес-клуба несколько раз выстрелил из оружия в мужчину, который занимался на беговой дорожке. На видеокадрах, которые появились в Сети, видно, как неизвестный подходит к Гейдарову и производит несколько выстрелов. Убийцу не смущает наличие свидетелей. В фитнес-клубе кроме убийцы и жертвы находились еще несколько людей: две девушки и мужчина.

От полученных ран потерпевший скончался на месте. Убийца успел скрыться до приезда полиции. В МВД России подтвердили факт обнаружения тела, а СК возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Видео: Пресс-служба СК по Москве

Что известно о Гейдарове

Cтарший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что убитым является Али Гейдаров 1981 года рождения. По данным СМИ, он может быть криминальным авторитетом и вором в законе по прозвищу Алик Рыжий. В 2016 году он был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за грабеж. В прошлом году Гейдаров освободился по УДО. Известно, что он пережил три покушения и якобы считался ставленником Деда Хасана (известный криминальный авторитет, убитый в 2013 году — прим. «ВМ»).

По данным СМИ, нападение на Гейдарова могло быть местью за убийство его давнего врага Лоты Гули (Надира Салифова), который также являлся криминальным авторитетом. Конфликт между ним и Рыжим начался много лет назад, а обострился после истории с задержанием двух киллеров, которых Гули якобы нанял для покушения на Рыжего.

Читайте также: Зарезанного душевнобольного мужчину нашли на западе Москвы