Зарезанного душевнобольного мужчину нашли на западе Москвы

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Россия, Москва, посёлок Внуково, 2-я Рейсовая улица Карта всех событий

На западе Москвы обнаружен труп мужчины. На теле умершего были следы от ножевых ранений. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», тело мужчины было обнаружено в доме по адресу 2-я Рейсовая улица. Он также отметил, что жена покойного заявила, что ее муж тяжело болел и неоднократно высказывал желание свести счеты с жизнью. Помимо этого мужчина состоял на учете в психдиспансере.

Источник отметил, что перед смертью муж звонил супруге и жаловался на самочувствие. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

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