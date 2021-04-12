Появились кадры с места убийства в фитнес-клубе на северо-западе Москвы

Фото: СК РФ / Свердловская область

Россия, Москва, Авиационная улица, 77 Карта всех событий

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства в фитнес-клубе в понедельник, 12 апреля. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут осмотр помещения фитнес-клуба.

Ранее «Вечерняя Москва» писала об убийстве, которое произошло в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице, дом 77. Днем 12 апреля неизвестный посетитель фитнес-клуба несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в находящегося там мужчину. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Убийца успел скрыться до приезда полиции.

Видео: пресс-служба СК по Москве

В пресс-службе МВД по городу подтвердили корреспонденту «ВМ» факт обнаружения трупа.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила корреспонденту «ВМ», что по факту убийства мужчины в фитнес-клубе возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Она подчеркнула, что следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия.

Читайте также: Более 100 человек эвакуировали из-за муляжа взрывного устройства на юго-востоке столицы