Более 100 человек эвакуировали из-за муляжа взрывного устройства на юго-востоке столицы

Фото: Moscow-live

Россия, Москва, улица Чугунные Ворота, 5к1 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы обнаружили муляж взрывного устройства. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, в одном из кабинетов административного здания, расположенного по адресу Чугунные ворота, дом 5, корпус 1, было обнаружено похожее на бомбу устройство. Из здания были эвакуированы более 100 человек. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и саперы. Оказалось, что обнаруженное устройство — муляж.

Ранее «ВМ» писала о мужчине, который решил «отомстить» охранникам магазина, сообщив о «минировании» здания в центре Москвы. Звонивший вскоре был задержан. Им оказался 44-летний житель Подмосковья. Он сознался в ложном вызове. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Читайте также: Подросток получил серьезные травмы, сорвавшись с крыши электрички на западе Москвы