Подросток получил серьезные травмы, сорвавшись с крыши электрички на западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Рабочий Посёлок Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования подростка на железной дороге на западе Москвы. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, 11 апреля трое подростков ехали в электричке по маршруту Одинцово — Москва Белорусская. В какой-то момент дети решили «пошалить». Во время остановки поезда на станции Рабочий Поселок они попытались забраться на крышу вагона. Один из подростков сорвался и получил серьезные травмы. Мальчик был госпитализирован.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее «ВМ» сообщала, что в Сети появилось видео с подростками, которые передвигаются на электропоезде при помощи «зацепинга» на Горьковском направлении железной дороги.

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