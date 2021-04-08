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Видео с юными зацеперами на электропоезде попало в Сеть
Фото: Скриншот видео ВКонтакте

Видео с юными зацеперами на электропоезде попало в Сеть

Анастасия Колоскова

Происшествия

В Сети опубликовано видео с подростками, которые передвигаются на электропоезде при помощи «зацепинга» на Горьковском направлении железной дороги. По данному факту столичные следователи инициировали проверку. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

— Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личности нарушителей, а также все обстоятельства произошедшего, — уточнила она.

Марковская также отметила, что занятие «зацепингом» представляет угрозу не только для самих любителей экстремальной езды, но и для пассажиров железнодорожного транспорта и его работников. По словам представителя ведомства, подобные действия могут стать причиной нарушений графика движения поездов, сбоев в работе организации, а самое страшное — привести к непоправимым последствиям.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства случившегося и личности нарушителей, заключила Марковская.

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