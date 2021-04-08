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Сотрудники СК навестили в больнице девочку, пострадавшую от истязаний опекунов
Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Сотрудники СК навестили в больнице девочку, пострадавшую от истязаний опекунов

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники следственного управления СК России по Москве побывали в больнице, где находится на лечении 10-летняя девочка, которую систематически избивали ее опекуны. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Девочке в подарок принесли книги, раскраски и развивающий детский набор. Сотрудники ведомства поинтересовались о ее самочувствии, а также узнали о состоянии ее здоровья у врачей. Те заверили, что здоровье школьницы не вызывает опасений.

Ранее сообщалось, что 30 марта в школе, расположенной в поселении Щаповское, учителя обнаружили у 10-летней школьницы на теле гематомы. Ребенка доставили в больницу. Девочка призналась, что побои ей нанес опекун. Школьница заявила также о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения. Органы социальной защиты заявили, что возьмут ситуацию под контроль.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание». 3 апреля суд отправил под стражу 35-летнюю женщину, которая являлась опекуном девочки, а также ее 47-летнего мужа по подозрению в издевательствах над несовершеннолетней.

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