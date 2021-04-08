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Соцработница обокрала детей-сирот на 25 миллионов рублей в Иркутске
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Соцработница обокрала детей-сирот на 25 миллионов рублей в Иркутске

Анастасия Колоскова

Происшествия

В Иркутске задержана соцработница, которая подозревается в хищении более 25 миллионов рублей у детей-сирот. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба МВД России.

Согласно предварительным данным, работница органов опеки и попечительства проворачивала мошеннические схемы, вовлекая в незаконную деятельность опекунов. Вместе они готовили поддельные распоряжения, чтобы обналичивать накопительные пособия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые им полагались по достижении совершеннолетия. Следствие выяснило, что от действий мошенников пострадали как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Причиненный им ущерб превысил 25 миллионов рублей.

При этом отмечается, что около половины полученных денег чиновница оставляла себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудницу органов опеки отправили под домашний арест. На данный момент установлены личности 13 ее сообщников-опекунов. Их правоохранители отпустили под подписку о невыезде.

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