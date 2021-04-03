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Незаконную партию табачной продукции на полмиллиарда рублей изъяли в Махачкале
Фото: teplystan.mos.ru

Незаконную партию табачной продукции на полмиллиарда рублей изъяли в Махачкале

Анастасия Колоскова

Происшествия

Табачную продукцию на полмиллиарда рублей изъяли из незаконного оборота в Махачкале. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщила пресс-служба республиканского УФСБ.

По данным ведомства, табачная продукция, в том числе и немаркированная, хранилась на складах, которые арендовали индивидуальные предприниматели в поселке Ленинкент Кировского района столицы Дагестана. Товар предназначался для сбыта. Ее рыночную стоимость оценили в 500 миллионов рублей.

Уточняется, что предприниматели, промышлявшие незаконным бизнесом, являлись местными жителями.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», сообщает Интерфакс.

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