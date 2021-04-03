Неизвестный кинул светошумовую гранату в людей в Саратове

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В Саратове неизвестный бросил из окна внедорожника пиротехническую гранату в протестующих, которые собрались на улице Тархова у офиса управляющей компании «Красная», которая связана с депутатом КПРФ Николаем Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в это время у здания находились семь — восемь человек. Предположительно, граната была светошумовой, предназначенной для пейнтбола. После ее броска произошел хлопок. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

— На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко являлся учредителем и директором вышеуказанной УК. В 2017 году он оставил пост главы организации, а через два года вышел из состава учредителей компании.

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