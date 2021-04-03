Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

Житель поселения Марушкинское в Новой Москве получил травмы в результате взрыва газового баллона. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, взрыв прогремел в пристройке к частному дому. Пострадавшего во время инцидента мужчину госпитализировали в городскую больницу.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы из административного здания эвакуировали 20 человек из-за задымления.

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