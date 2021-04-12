Следком проводит проверку по факту смерти грудного ребенка в Щелкове

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Россия, Московская область, Щёлково Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти двухмесячного ребенка в городском округе Щелково. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, вечером 11 апреля мать ребенка ушла в магазин, оставив малыша дома с отцом. По словам женщины, в момент ее ухода младенец спал на кровати с отцом. Вернувшись домой, мать попыталась покормить малыша, однако он не подавал признаков жизни. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть ребенка.

На данный момент судмедэксперты устанавливают причину смерти мальчика. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» сообщала о мальчике, который покончил с собой после ссоры с матерью. По данным «ВМ», 8 апреля тело мальчика обнаружил его дедушка в квартире на Большой Черкизовской улице. По словам мужчины, ранее мама школьника отругала его за то, что он потерял электронный пропуск в спортивную секцию.

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