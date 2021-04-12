Пенсионерка отдала злоумышленникам 300 тысяч рублей за «снятие порчи»

Фото: feo.rk.gov.ru

В Новой Москве полиция задержала женщину, которая под предлогом снятия порчи украла у пенсионерки деньги и ювелирные украшения. Об этом в понедельник, 12 апреля, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожилая жительница столицы вышла из аптеки, расположенной недалеко от ее дома. В этот момент к ней подошла незнакомая женщина, выдававшая себя за гадалку. Женщина заверила пенсионерку, что ее проблемы со здоровьем связаны с порчей и сглазом. Злоумышленница предложила провести обряд снятия порчи. Женщина согласилась и пригласила «гадалку» к себе домой.

В доме у женщины был проведен обещанный обряд. Однако его завершение было довольно необычным: пенсионерка должна была собрать в пакет все имеющиеся у нее деньги и ювелирные украшения, а потом вынести его на улицу. После всех манипуляций с пакетом злоумышленница вернула его пенсионерке и тут же скрылась. Оставшись одна, женщина решила заглянуть в него. Открыв, она увидела, что вместо денег и драгоценностей там лежала изрезанная бумага. Поняв, что произошло, пенсионерка обратилась в полицию.

Вскоре в Новой Москве была задержана гражданка из ближнего зарубежья, подозреваемая в описанном выше преступлении, а также трое ее подельников. У мошенников изъяли все, что они похитили у пенсионерки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В пресс-службе уточнили, что материальный ущерб пенсионерки составил 300 тысяч рублей.

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