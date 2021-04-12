Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пенсионерка отдала злоумышленникам 300 тысяч рублей за «снятие порчи»
Фото: feo.rk.gov.ru

Пенсионерка отдала злоумышленникам 300 тысяч рублей за «снятие порчи»

Илья Ашуров

Происшествия

В Новой Москве полиция задержала женщину, которая под предлогом снятия порчи украла у пенсионерки деньги и ювелирные украшения. Об этом в понедельник, 12 апреля, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожилая жительница столицы вышла из аптеки, расположенной недалеко от ее дома. В этот момент к ней подошла незнакомая женщина, выдававшая себя за гадалку. Женщина заверила пенсионерку, что ее проблемы со здоровьем связаны с порчей и сглазом. Злоумышленница предложила провести обряд снятия порчи. Женщина согласилась и пригласила «гадалку» к себе домой.

В доме у женщины был проведен обещанный обряд. Однако его завершение было довольно необычным: пенсионерка должна была собрать в пакет все имеющиеся у нее деньги и ювелирные украшения, а потом вынести его на улицу. После всех манипуляций с пакетом злоумышленница вернула его пенсионерке и тут же скрылась. Оставшись одна, женщина решила заглянуть в него. Открыв, она увидела, что вместо денег и драгоценностей там лежала изрезанная бумага. Поняв, что произошло, пенсионерка обратилась в полицию.

Вскоре в Новой Москве была задержана гражданка из ближнего зарубежья, подозреваемая в описанном выше преступлении, а также трое ее подельников. У мошенников изъяли все, что они похитили у пенсионерки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В пресс-службе уточнили, что материальный ущерб пенсионерки составил 300 тысяч рублей.

Читайте также: Женщина лишилась Porsche за 3,8 миллиона рублей на северо-западе Москвы

гадалкимошенничествопенсионерка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Все мнения
О проекте
Читайте нас в