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Женщина лишилась Porsche за 3,8 миллиона рублей на северо-западе Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Женщина лишилась Porsche за 3,8 миллиона рублей на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, посёлок Новобратцевский, Центральная улица Карта всех событий

В Митино у женщины угнали автомобиль стоимостью почти 4 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 11 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел 10 апреля на улице Центральной в поселке Новобратцевский. Женщина проживающая по указанному адресу заявила в полицию об угоне своей машины. По ее словам, она как всегда припарковала свой Porsche рядом с домом. Однако на следующий день машина пропала.

Материальный ущерб оценивается в 3,8 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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