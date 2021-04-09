Третьеклассник покончил с собой после ссоры с матерью в Москве

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Россия, Москва, Большая Черкизовская улица Карта всех событий

Ученик третьего класса столичной школы покончил с собой после ссоры с матерью, которая произошла из-за потери электронного пропуска в спортивную секцию. О этом «Вечерней Москве» в пятницу 9 апреля рассказал источник в экстренных службах.

Тело мальчика вечером 8 апреля обнаружил его дедушка в квартире на Большой Черкизовской улице. По словам мужчины, ранее мама школьника отругала его за то, что он потерял электронный пропуск в спортивную секцию. При этом, дед мальчика уточнил, что женщина в момент трагедии находилась дома.

В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» дедушка погибшего мальчика, заявил что для всей семьи это ужасная трагедия.

— Для нашей семьи это жуткая трагедия и я совсем не хочу отвечать ни на какие ваши вопросы, – заключил он.

Источник ВМ отметил, что предсмертной записки на месте инцидента не обнаружили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».

По данным источника «ВМ» мать погибшего мальчика работает в столичном вузе, отец занимает должность начальника участка в телецентре «Останкино».

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