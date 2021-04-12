Мужчина «отомстил» охранникам магазина, сообщив о «минировании» здания

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Россия, Москва, Марксистская улица Карта всех событий

В центре Москвы полиция задержала мужчину, который сообщил о заведомо ложной угрозе. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Мужчина поссорился с охранником магазина, расположенным на Марксистской улице. После ссоры он решил отомстить обидчику, позвонив в экстренные службы и заявив, что магазин «заминирован». Однако, приехав по указанному адресу, правоохранители и кинологи никакой угрозы не обнаружили.

Звонивший вскоре был задержан. Им оказался 44-летний житель Подмосковья. Он сознался в ложном вызове. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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