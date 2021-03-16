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Тренера приговорили к двум годам тюрьмы за смерть юного хоккеиста на льду в столице
Фото: Пресс-центр МВД России

Тренера приговорили к двум годам тюрьмы за смерть юного хоккеиста на льду в столице

Ксения Монахова

Происшествия

Тренера по хоккею Вячеслава Курочкина признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что 18 марта 2016 года 45-летний тренер проводил платную тренировку для детей на льду одного из торговых центров. Он не обеспечил необходимые меры безопасности во время занятий и не убедился в том, что дети поняли его команды. Также Курочкин не проконтролировал поведение подопечных на тренировке.

В результате после окончания занятий неэкипированный спортсмен Савелий Манько пошел в проем ворот для сбора шайб. Другой хоккеист, не понимая, что тренировка закончилась, бросил шайбу в ворота. Удар пришелся в шею восьмилетнего Савелия, после чего мальчик скончался.

— Приговором суда Курочкину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, в течение трех лет тренеру запрещено заниматься определенными видами деятельности.

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