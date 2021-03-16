Правоохранители задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия в Москве

Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новогиреевская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе УВД Москвы по Восточному административному округу.

В квартире подозреваемого на Новогиреевской улице оперативники нашли и изъяли пистолет Макарова калибра девять миллиметров, магазин от пистолета и 93 боеприпаса.

— Изъятые патроны, согласно исследованию, снаряжены самодельным способом и являются штатными боеприпасами к пистолету Макарова или другому огнестрельному оружию с аналогичным патронником, — отметили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба УВД по ВАО

Подозреваемый мужчина пояснил, что пистолет нашел на улице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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