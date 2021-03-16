Начальника Астраханской таможни отправили в СИЗО почти на два месяца

Фото: Басманный суд Москвы

Каланчёвская ул., 11, 1 Карта всех событий

Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов арестован и отправлен в следственный изолятор почти на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

По версии следствия, в августе 2019 года Советский районный суд города Астрахани арестовал морское грузовое судно «Генрих Гасанов» по административному делу о несоблюдении таможенной процедуры организации «Судоремонтное предприятие «Альянс-Шиппинг». Однако начальник Астраханской таможни Саидов дал разрешение на отплытие судна из России в Иран. В результате чего компания избежала штрафа в размере свыше 83 миллионов рублей. Саидову было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».

Видео: Басманный суд Москвы

В отношении начальника астраханской таможни избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 мая текущего года.

Читайте также: Россиянина, задержанного в Крыму за работу на спецслужбы Украины, арестовали на два месяца