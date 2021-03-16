Россиянина, задержанного в Крыму за работу на спецслужбы Украины, арестовали на два месяца

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россиянина, которого задержали в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, арестовали на два месяца. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил Киевский районный суд Симферополя.

— Мера пресечения избрана в виде ареста сроком на два месяца, — цитирует представителя суда РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму россиянина, который подозревается в работе на спецслужбы Украины. Правоохранительные органы обнаружили в его автомобиле самодельное взрывчатое устройство, которое он хранил якобы для обеспечения собственной безопасности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Поклонская прокомментировала заявления Украины об аннексии Крыма