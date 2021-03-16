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Поклонская прокомментировала заявления Украины об аннексии Крыма
Фото: YouTube / Ксения Собчак

Поклонская прокомментировала заявления Украины об аннексии Крыма

Никита Абрамов

Внешняя политика

Заявления украинских политиков об аннексии Крыма Россией можно считать международным правонарушением, так как они вводят мировое сообщество в заблуждение. Об этом во вторник, 16 марта, заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

— Вот те люди, которые говорят про аннексию, они на самом деле, я считаю, совершают международное правонарушение, они вводят мировое сообщество в заблуждение, — заявила Поклонская в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к седьмой годовщине Крымской весны.

Она отметила, что причиной проведения референдума стало «полное отсутствие украинской государственности на территории полуострова». По ее словам, украинское правительство отказалось от жителей Крыма, пишет РИА Новости.

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КрымНаталья ПоклонскаяУкраина
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