Наталья Поклонская планирует принять участие в выборах в Госдуму

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о намерении принять участие в выборах в нижнюю палату парламента нового созыва. Об этом она сообщила во вторник, 16 марта.

— Я готова идти дальше и не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу, — подчеркнула политик.

Кроме того, Поклонская сказала о «некоторой неизвестности» в списках, формирующихся в «Единой России» для принятия участия в выборах. Однако она еще раз акцентировала внимание на том, что не собирается завершать политическую активность, передает РИА Новости.

Напомним, выборы депутатов в нижнюю палату российского парламента нового созыва планируется провести в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

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