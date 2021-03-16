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Наталья Поклонская планирует принять участие в выборах в Госдуму
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Наталья Поклонская планирует принять участие в выборах в Госдуму

Ксения Монахова

Политика

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о намерении принять участие в выборах в нижнюю палату парламента нового созыва. Об этом она сообщила во вторник, 16 марта.

— Я готова идти дальше и не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу, — подчеркнула политик.

Кроме того, Поклонская сказала о «некоторой неизвестности» в списках, формирующихся в «Единой России» для принятия участия в выборах. Однако она еще раз акцентировала внимание на том, что не собирается завершать политическую активность, передает РИА Новости.

Напомним, выборы депутатов в нижнюю палату российского парламента нового созыва планируется провести в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

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