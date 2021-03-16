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Песков прокомментировал проведение мероприятий с большим количеством людей в Крыму
Фото: Администрация президента РФ

Песков прокомментировал проведение мероприятий с большим количеством людей в Крыму

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Статистика по числу зараженных коронавирусной инфекцией в России позволяет постепенно снимать введенные ранее ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, насколько оправдано решение властей провести мероприятия с участием большого количества людей по случаю присоединения Крыма к России.

По словам представителя Кремля, Россия постепенно выходит из ковидных ограничений. Песков отметил, что каждый регион следует по своему пути при выборе необходимых мер профилактики коронавируса, сообщает ТАСС.

— От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решения. Это его ответственность и его полномочия, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел в республике режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Режим и запрет масштабных мероприятий на территории полуострова действует до сих пор, однако он не будет распространяться на проведение мероприятий в Крыму, посвященных годовщине общекрымского референдума и Дню воссоединения Крыма с Россией.

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Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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