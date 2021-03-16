Депутат бундестага назвал условие для признания Крыма на Западе

Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

Для признания Крыма российским на Западе потребуется смена политических элит в этих странах. Такое мнение выразил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Он отметил, что западные государства отказываются признавать российский статус полуострова, потому что в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины.

— Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано, — заявил парламентарий

Гердт отметил, что референдум в Крыму проводился в соответствии с международным правом, поэтому никакой аннексии или оккупации полуострова не было. По словам депутата, властям Украины нет никакого дела до крымчан.

— Если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции. Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет, — заключил Гердт, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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