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Захарова заявила, что стратегии Киева в отношении Крыма не смогут вернуть доверие его жителей
Фото: МИД РФ

Захарова заявила, что стратегии Киева в отношении Крыма не смогут вернуть доверие его жителей

Никита Абрамов

Внешняя политика

Санкционные и блокадные стратегии Киева в отношении Крыма и Севастополя не смогут вернуть доверие жителей полуострова к украинским властям. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность, — цитирует обращение Захаровой ТАСС.

Она подчеркнула, что власти Киева попирают международное право под прикрытием Запада. Захарова считает, что политика насильственной украинизации населения, нарушение прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, а также пропаганда русофобии способствуют отдалению Киева от Крыма и от граждан Украины.

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КрымМария ЗахароваКиев
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