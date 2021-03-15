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Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма 18 марта
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма 18 марта

Иван Юминов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин проведет 18 марта совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 15 марта.

— Что касается планов на день воссоединения Крыма с Россией, действительно, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя, — рассказал Песков.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, в рамках которой президент планирует связаться с жителями Крыма и Севастополя, в частности в формате телемоста, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, 18 марта в стране отмечается как День воссоединения Крыма с Россией. На территории полуострова этот день является праздничным и выходным.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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