«Запретов нет»: в Совфеде ответили на призыв Украины «предоставить полный доступ в Крым»

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Киев понимает, что никаких запретов и препятствий для посещения Крыма нет. Об этом заявил член комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в субботу, 13 марта.

Слова Цекова прозвучали в ответ на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом.

— Ложь является нормой в жизни практически всех руководителей Украины, ложь по отношению к России. Кулеба в ряду этих политиков, причем с очень большим самомнением, — прокомментировал Цеков.

Если представители Украины хотят посетить Крым и узнать, какая ситуация там складывается, они должны найти эту возможность — препятствий со стороны России не будет, приводит слова Цекова RT.

Заявления Кулебы прозвучали на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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