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Глава МИД Украины призвал Россию сделать доступ в Крым «открытым»
Флаг Украины

Глава МИД Украины призвал Россию сделать доступ в Крым «открытым»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Украине призвали Россию «открыть доступ» в Крым. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании СБ ООН.

На заседании Кулеба заявил, что призывает Россию не занимать политизированную позицию в крымском вопросе. По словам украинского министра, объекты ЮНЕСКО на территории Украины варварски разграбляются.

— Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом, — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины призвал страны присоединиться к консультационному и координационному формату «Крымской платформы».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что доступ в Крым открыт, он готов принять международные механизмы в области прав человека, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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КрымУкраинаДмитрий Кулеба
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