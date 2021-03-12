Глава МИД Украины призвал Россию сделать доступ в Крым «открытым»
В Украине призвали Россию «открыть доступ» в Крым. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании СБ ООН.
На заседании Кулеба заявил, что призывает Россию не занимать политизированную позицию в крымском вопросе. По словам украинского министра, объекты ЮНЕСКО на территории Украины варварски разграбляются.
— Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом, — отметил Кулеба.
Глава МИД Украины призвал страны присоединиться к консультационному и координационному формату «Крымской платформы».
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что доступ в Крым открыт, он готов принять международные механизмы в области прав человека, сообщает РИА Новости.
Крымский вопрос
Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.
Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».
Читайте также: «Ждет фиаско»: в Крыму оценили план Киева по возвращению полуострова