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Россиянина, работающего на Украину, задержали в Крыму с самодельной бомбой
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Россиянина, работающего на Украину, задержали в Крыму с самодельной бомбой

Никита Абрамов

Происшествия

Россиянина, который работает на спецслужбы Украины, задержали в Крыму. В его автомобиле обнаружили самодельную бомбу. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

— Гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчину задержали в целях пресечения проведения им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб». В ходе обыска его машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, которое, по словам задержанного, он хранил для обеспечения собственной безопасности, пишет РИА Новости.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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