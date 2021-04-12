Посетитель фитнес-клуба застрелил мужчину на северо-западе Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино, жилой комплекс Алые Паруса Карта всех событий

На северо-западе Москвы произошло убийство. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, убийство произошло в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице, дом 77.Днем 12 апреля неизвестный посетитель фитнес-клуба несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в находящегося там мужчину. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Убийца успел скрыться до приезда полиции.

В пресс-службе МВД по городу подтвердили корреспонденту «ВМ» факт обнаружения трупа.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила корреспонденту «ВМ», что по факту убийства мужчины в фитнес-клубе возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Она подчеркнула, что следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия.

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