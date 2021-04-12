СМИ: Один человек погиб при стрельбе около больницы в Париже

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В Париже два человека получили огнестрельные ранения около больницы, один из них скончался. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленный источник в полиции в понедельник, 12 апреля.

По данным телеканала, стрелявшему удалось скрыться с места случившегося.

Уточняется, что ранения получили мужчина и женщина около больницы в 16-м округе Парижа. По предварительной информации, один из пострадавших является охранником больницы.

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