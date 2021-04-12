Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле

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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в городе Сиэтл в Соединенных Штатах. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила местная полиция в Twitter.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов отреагировала на стрельбу в 15:25 (01:25 понедельника, 12 апреля, по московскому времени).

Police responded to shooting at 23rd Ave S Ave S Jackson Street at approximately 3:25 pm. Four victims reported at this time. PIO will be available at yet TBD location. More information to come. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) April 11, 2021

По данным местного телеканала KIRO 7, стрельба случилась в центральном районе Сиэтла. Получившая огнестрельное ранение девочка-подросток находится в критическом состоянии, состояние еще троих пострадавших мужчин удовлетворительное.

Полицейские пока не задержали стрелявшего.

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