Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в городе Сиэтл в Соединенных Штатах. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила местная полиция в Twitter.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов отреагировала на стрельбу в 15:25 (01:25 понедельника, 12 апреля, по московскому времени).
Police responded to shooting at 23rd Ave S Ave S Jackson Street at approximately 3:25 pm. Four victims reported at this time. PIO will be available at yet TBD location. More information to come.— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) April 11, 2021
По данным местного телеканала KIRO 7, стрельба случилась в центральном районе Сиэтла. Получившая огнестрельное ранение девочка-подросток находится в критическом состоянии, состояние еще троих пострадавших мужчин удовлетворительное.
Полицейские пока не задержали стрелявшего.
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