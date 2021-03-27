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Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Вирджинии
AIV_3022.JPG / Фото: «Вечерняя Москва»

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Вирджинии

Анастасия Волоснова

Происшествия

Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Вирджинии в США. Об этом говорится на странице местного отделения полиции в Twitter.

Инцидент произошел в субботу, 27 марта, в городе Вирджиния-Бич.

— Полиция Вирджинии-Бич расследует стрельбу с несколькими пострадавшими, чьи ранения могут представлять угрозу жизни, — говорится в сообщении.

По словам главы полиции города, в результате инцидента два человека погибли и восемь пострадали. Видео с его сообщением опубликовал в Facebook телеканал 13 News Now.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые во время работы услышали выстрел в другой части города. На месте происшествия обнаружили двоих погибших.

В полиции добавили, что по факту произошедшего несколько человек задержаны. Устанавливается их причастность к стрельбе и выясняются обстоятельства инцидента.

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