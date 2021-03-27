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Россия, Москва, улица Академика Пилюгина, 8к1 Карта всех событий

Мужчину с ножевым ранением госпитализировали на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 марта, по адресу улица Академика Пилюгина, дом 8, корпус 1. Мужчину 1998 года рождения обнаружили на улице с ножевым ранением. Врачи госпитализировали пострадавшего, зафиксировав у него колото-резаное ранение живота.

По факту произошедшего проводится проверка.

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