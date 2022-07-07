Угрожал и преследовал: что известно об убийстве 18-летней девушки в Балашихе

Фото: vk

В четверг, 7 июля, стало известно о жестоком убийстве. В Подмосковье мать обнаружила тело своей 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Последний раз ее видели живой в компании экс-бойфренда, который провожал ее домой. Что известно о трагедии и последних днях жизни девушки — читайте в материале «Вечерней Москвы».

15 ножевых

Все произошло в подмосковном микрорайоне Железнодорожный Московской области. Во вторник, 5 июля, в квартире одной из многоэтажек была найдена мертвой 18-летняя девушка. Обнаружила страшную находку мать погибшей, она же обратилась в полицию.

Убитая лежала на полу ванной комнаты в неестественной позе. Ее руки были согнуты и виднелись следы от порезов. По предварительным данным, девушка скончалась в субботу, 2 июля, от множественных ударов ножом — на ее теле зафиксировано 15 проникающих ранений.

Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире орудие убийства — нож, а также рубашку и брюки со следами крови.

Погибшая / Фото: vk

В преступлении подозревают бойфренда девушки — блогера Вячеслава М. По данным источников «ВМ», вечером в день предполагаемого убийства 2 июля мужчина провожал девушку до дома и зашел вместе с ней в подъезд. Спустя 10 минут он вышел из подъезда и ушел один в неизвестном направлении.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила «ВМ», что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению преступления, — заключила Врадий.

Личность подозреваемого

По данным РЕН ТВ, начинающий блогер Вячеслав М. встречался с 18-летней девушкой, но незадолго до убийства они расстались. Это произошло по инициативе погибшей. Мужчину это задело, и он начал преследовать экс-возлюбленную.

Знакомая погибшей Маша (имя изменено. — прим. «ВМ») подтвердила эти данные, заявив, что перед смертью девушка ушла от блогера к своему бывшему молодому человеку. По словам приятельницы, Вячеславу этот поступок не понравился и он начал угрожать своей возлюбленной.

Фото: vk

— Я знаю, что они расставались и она уехала от него из Питера в Москву к своему бывшему молодому человеку. Вячеслав начал ее преследовать и приехал к ней в квартиру с угрозами и разборками, — резюмировала подруга погибшей.

В социальных сетях предполагаемого подозреваемого можно найти много совместных видео и фото с погибшей девушкой. На одном из них Вячеслав М. признается ей в любви и устраивает романтический сюрприз. В этом же видео он рассказывает, что у них не всегда все было гладко, но он сделает все, чтобы она была рядом с ним.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: vk

Также мужчина поведал об истории их любви на ток-шоу телеканала «78». По его словам, 18-летняя девушка была содержанкой, с которой он познакомился в соцсетях.

Друзья блогера

Это не первый «скандал» с начинающим блогером — несколько лет назад он «громко» развелся с женой. По данным СМИ, брак распался в 2019 году по инициативе его супруги. По данным РЕН ТВ, мужчина регулярно бил ее и вел себя крайне агрессивно. Разойтись с горе-мужем женщине помог Вячеслав Дацик — приятель блогера.

По словам борца, Вячеслав М. «кидался на Вику с ножом и пневматикой беспонтовой угрожал».

Вячеслав М. и Вячеслав Дацик / Фото: vk

Несмотря на громкий скандал, другой друг блогера — Стас Барецкий, уверен, что мужчина невиновен. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Он мой старинный друг, я в курсе этой истории. К сожалению, комментировать я не могу, потому что свечку не держал. Но в его виновность я не верю, и он сам не верит в свою виновность, — сказал Барецкий.

Стас Барецкий и Вячеслав М. / Фото: vk

Шоумен добавил, что не считает последнюю совместную видеозапись парня и девушки доказательством виновности друга. По его словам, сегодня монтаж вышел на тот уровень, когда многое можно сфабриковать.

— Я считаю, что доказывать свою невиновность при имеющихся видеоматериалах очень трудно. Но я не верю, что он убил, вот не верю. Он слишком адекватный для этого. И не сумасшедший, — заключил собеседник «ВМ».