«Не верю, что он убил»: Барецкий рассказал о друге, подозреваемом в убийстве девушки в Балашихе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Обвиняемый в убийстве 18-летней девушки из микрорайона Железнодорожный приятель бойца ММА Вячеслава Дацика невиновен. Такое мнение выразил в беседе с «Вечерней Москвой» шоумен Стас Барецкий в четверг, 7 июля.

— Он мой старинный друг, я в курсе этой истории. К сожалению, комментировать я не могу, потому что свечку не держал. Но в его виновность я не верю, и он сам не верит в свою виновность, — сказал он.

Шоумен добавил, что не считает последнюю совместную видеозапись парня и девушки доказательством. По его словам, сегодня монтаж вышел на тот уровень, когда многое можно сфабриковать.

— Я считаю, что доказывать свою невиновность при имеющихся видеоматериалах очень трудно. Но я не верю, что он убил, вот не верю. Он слишком адекватный для этого. И не сумасшедший, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что в микрорайоне Железнодорожный в Подмосковье была найдена мертвой 18-летняя девушка. У нее обнаружены следы от 15 ножевых ранений. Криминалисты зафиксировали 10 ножевых ранений в области груди, три в области предплечий и два в области ног.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве девушки является приятелем шоумена Стаса Барецкого и бойца ММА Вячеслава Дацика. На данный момент мужчина находится в розыске.