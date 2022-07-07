Подозреваемым в жестоком убийстве жительницы Подмосковья стал друг шоумена Барецкого

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный Карта всех событий

Друг шоумена Стаса Барецкого и бойца ММА Вячеслава Дацика стал главным подозреваемым в жестоком убийстве 18-летней девушки из микрорайона Железнодорожный в Московской области. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

Так, 42-летний товарищ музыканта и спортсмена был последним, кто видел студентку живой. По данным Telegram-канала 112, утром 2 июля он последовал за девушкой в дом и вышел спустя несколько минут. Это зафиксировали расположенные у подъезда камеры видеонаблюдения.

Тело девушки нашла ее мать через несколько дней. Труп лежал в ванной комнате. Криминалисты зафиксировали 10 ножевых ранений в области груди, три в области предплечий и два в области ног.

На данный момент мужчина находится в розыске.