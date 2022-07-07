Молодую девушку жестоко убили в Железнодорожном

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В подмосковном городе Железнодорожный была найдена мертвой 18-летняя девушка. У нее обнаружены следы от 15 ножевых ранений. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

Тело девушки было найдено в квартире многоэтажки ее матерью. Труп лежал в ванной комнате. Криминалисты зафиксировали 10 ножевых ранений в области груди, три в области предплечий и два в области ног.

В ходе работ по поиску подозреваемых специалисты выяснили, что 2 июля девушка была со своим молодым человеком. Они вместе вошли в подъезд здания, однако спустя 10 минут парень вышел и скрылся в неизвестном направлении. На данный момент его местонахождение устанавливается, передает Telegram-канал 112.

27 июня сообщалось, что тела предпринимателя и его жены нашли в запертой изнутри квартире в поселке Заречье Одинцовского городского округа Московской области. Уточняется, что у мужчины было множество проникающих ножевых ранений, у женщины — одно проникающее ранение в области груди, резаная рана шеи и левой руки.