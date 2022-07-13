Что известно о задержании бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича

Фото: МЧС

В Москве прошло громкое задержание бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Подробности о деле Гуровича — в материале «Вечерней Москвы».

Ночь в ИВС

Во вторник, 12 июля, сотрудники Следственного комитета РФ совместно с ФСБ России провели обыски по местам жительства Гуровича и других связанных с ним лиц в рамках уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». При этом, по данным СМИ, в столице прошли десятки обысков в квартирах чиновника «с изъятием документов и других предметов, интересующих следственные органы».

Ночь задержанный отставник провел в изоляторе временного содержания ГУ МВД на Петровке, 38. Свою причастность к махинациям Гурович отрицает. В свою очередь защита Гуровича посчитала обвинения необоснованными, поскольку в представленных ей документах нет никаких оснований для уголовного преследования.

Днем 13 июля Главное следственное управление СК РФ попросило суд арестовать бывшего замглавы ведомства.

— В Басманный районный суд города Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуровича Андрея Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей о «Превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», — сообщили в пресс-службе суда.

Также пресс-секретарь отметил, что Гуровича уже доставили в здание суда, где ему будет избрана мера пресечения.

Ковидный госпиталь

По данным СК, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета России более 969 миллионов рублей для строительства в поселке Мурмаши Мурманской области коронавирусного госпиталя для 700 больных.

Однако медицинское учреждение было возведено без учета климатических условий региона. Здание не использовали по назначению и в результате демонтировали. Согласно данным СК, предварительно, бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму более 323 миллионов рублей.

— Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты, мер к эффективному использованию бюджетных средств не принял, — говорится в сообщении СК.

В свою очередь сотрудники управления «М» ФСБ выяснили, что в результате предполагаемых должностных нарушений бывший чиновник причинил ущерб Мурманской области на сумму порядка 350 миллионов рублей. Примечательно, что сам объект оказался не в полной мере готов к эксплуатации в соответствии с требованиями того же МЧС. В частности, его конструкции якобы оказались менее огнестойкими, чем это необходимо, сообщает «Коммерсантъ».

Что известно о Гуровиче

Андрей Гурович начал свою карьеру в Государственной думе в 2001 году, заняв должность помощника председателя Комитета по безопасности Госдумы Федерального собрания РФ А. И. Гурова. В 2006 году он перешел на работу в Федеральную миграционную службу, где прошел путь от советника директора по экономическим вопросам до начальника управления тылового обеспечения ФМС России.

В 2010 году стал заместителем начальника Административного управления Федерального казначейства. 12 мая 2015 года Гурович занял должность руководителя управления Федерального казначейства по Москве, откуда и перешел в спасательное ведомство.

4 июня 2018 года указом президента России Владимира Путина Гурович был назначен заместителем главы МЧС РФ. В ходе своей работы он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.

Незадолго до своего задержания чиновник был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.