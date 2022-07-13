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Бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича задержали в Москве

Араз Салехов
Происшествия
Бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича задержали в Москве
Фото: МЧС России / ТАСС

В столице задержали бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, подозреваемого в должностных преступлениях. Об этом в среду, 13 июля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, в квартире подозреваемого и еще нескольких сотрудников МЧС были проведены обыски.

— Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС, — отметил источник.

По предварительным данным, Гуровича обвиняют в краже 350 миллионов рублей, направленных на строительство госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области. Вину он при этом не признает, сообщает ТАСС.

В среду, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности замглавы МЧС России Андрея Гуровича. Гурович занимал должность замглавы МЧС с 2018 года. Он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.

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